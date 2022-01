Regione Campania lancia fondo per le piccole imprese | Csa | Manna dal cielo per Pmi e liberi professionisti

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Centro Studi Agevola, società di consulenza finanziaria spiega linee guida del bando destinato a. CSA, acronimo di Centro Studi Agevola, realtà innovativa che si occupa di servizi legati alla consulenza finanziaria promuove unto dallae rivolto ae micro-. Tale, denominato: Misura di Sostegno alle MPI attraverso “Regionale per la crescita Campana – FRC” ex DGR n. 311/2021 e DGR n.525/2021 è stato emanato in coerenza con l’Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale” ...

Advertising

reportrai3 : A Casal di Principe un corteo di allevatori di bufale campane protestano contro l'abbattimento indiscriminato delle… - giannigosta : Regione Campania – Covid-19, aggiornamento - TeleradioNews : Regione Campania – Covid-19, aggiornamento - TeleradioNews : Regione Campania – Covid-19, aggiornamento - Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Pos… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Regione Campania, 5.930 positivi su 45.916 tamponi nelle ultime 24 ore, 22 morti nelle ultime 48 ore, 18… -

Ultime Notizie dalla rete : Regione Campania

ilmattino.it

Confesercentialza la voce sul caro - bollette e sulle devastanti conseguenze che sta avendo sulle aziende dellae in generale sull'economia della nostra. Il centro studi di Confesercenti ha messo in luce un aumento sull'energia elettrica, per le attività di ristorazione e somministrazione, con ...Il bollettino della, per quanto concerne la giornata di lunedì 24 gennaio 2022 e in riferimento all'emergenza Coronavirus . I numeri relativi al Covid - 19 sul territorio campano sono rilevanti per ...In base ai dati giornalieri Agenas aggiornati al 23 gennaio, i posti letto occupati da pazienti Covid in terapia intensiva risultano in calo in 6 Regioni e Province Autonome: Calabria (dove l'occupazi ...Il bollettino riguardante l'emergenza Coronavirus in Italia, con i dati relativi alla giornata di lunedì 24 gennaio 2022. Numeri ufficiali sulla situazione ...