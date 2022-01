Reggina | ufficiale | Roberto Stellone è il nuovo allenatore

Leggi su sportface

Cambio in panchina per laque, dopo l'esonero di Domenico Toscano, ha ufficializzato l'arrivo di. Ildel club amaranto porterà con sé il preparatore atletico, Giuseppe Puleo, e il collaboratore tecnico, Andrea Gennari. Ad annunciarlo è stata la stessa società calabrese: "Almister, un caloroso benvenuto nella grande famiglia amaranto". La conferenza stampa di presentazione è in programma martedì 25 gennaio alle ore 11 presso il centro sportivo Sant'Agata, all'interno della "sala Nakamura". IL COMUNICATO