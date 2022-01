Real Madrid, sfortuna Benzema: si infortuna e i ladri gli svaligiano la casa (Di lunedì 24 gennaio 2022) Fine settimana da dimenticare per Karim Benzema. L’attaccante del Real Madrid ha fallito il suo primo calcio di rigore con i Blancos nella sfida contro l’Elche e, al 58?, ha dovuto lasciare il campo per un infortunio. Come se non bastasse, dopo la partita il francese ha subito un nuovo furto nella sua abitazione. Come riportato da Marca, i ladri avrebbero fatto irruzione nella casa attraverso il giardino approfittando del fatto che l’abitazione era vuota. Per Benzema non si tratta della prima rapina: la prima volta era accaduto nel 2019 quando il francese e la sua squadra erano a giocare il Clasico contro il Barcellona. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 24 gennaio 2022) Fine settimana da dimenticare per Karim. L’attaccante delha fallito il suo primo calcio di rigore con i Blancos nella sfida contro l’Elche e, al 58?, ha dovuto lasciare il campo per un infortunio. Come se non bastasse, dopo la partita il francese ha subito un nuovo furto nella sua abitazione. Come riportato da Marca, iavrebbero fatto irruzione nellaattraverso il giardino approfittando del fatto che l’abitazione era vuota. Pernon si tratta della prima rapina: la prima volta era accaduto nel 2019 quando il francese e la sua squadra erano a giocare il Clasico contro il Barcellona. SportFace.

Advertising

pisto_gol : All’età di 88 anni, è morto Francisco Gento, leggendaria ala sinistra del Real Madrid, unico giocatore ad aver vint… - OptaPaolo : 12 - Record gol squadre dei maggiori 5 campionati europei in tutte le competizioni nel 2022: ???? #Juventus: 12 ???? R… - DiMarzio : Il #RealMadrid vince la Supercoppa di Spagna: battuto l'#AthleticBilbao. È il 21º titolo per Carlo #Ancelotti - 24GC24 : RT @JMCLuigi: Vorrei un universo alternativo in cui Allegri va veramente al Real Madrid e propone questo 'calcio'. 1 mese, 2 se Perez è pre… - mars98_ : RT @rogerp377: Guidone: parte dell'ambiente vuole Sarri fuori dalla Lazio ed ha già iniziato la crociata. Tanta gente è di bocca buona,si s… -