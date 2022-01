Ranieri Watford | è già finita | arriva l’esonero per il tecnico romano

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Sostanzialmente già terminata l’avventura di Claudiosulla panchina del: fatale la sconfitta contro il Norwich Brutte notizie per Claudio, in procinto di essere esonerato dalla guida deldopo appena tre mesi dall’inizio del suo mandato. Secondo quanto riferito dal media britannico The Athletic, la famiglia Pozzo avrebbe deciso per la cacciata deldopo la pesante sconfitta casalinga subita nella sfida salvezza contro il Norwich. Questa volta non c’è stato il miracolo dopo il clamoroso titolo vinto con il Leicester. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Lo 0 - 3 interno col Norwich e il sorpasso effettuato proprio dai canarini è stato fatale. Claudionon è più l'allenatore del. La notizia non è ancora ufficiale, lo sarà a breve. L'italiano lascia i suoi al penultimo posto: male negli ultimi mesi gli Hornets con. Un pareggio ...Claudioverso l'esonero dal. Stando a quanto riportato da The Athletic per il tecnico italiano è stata fatale la sconfitta casalinga contro il Norwich nello scontro diretto per la salvezza in ...L’ex allenatore in passato del Cagliari non è riuscito ad invertire la stagione del club britannico di proprietà della famiglia Pozzo La notizia era nell’aria. Claudio Ranieri è stato esonerato dal Wa ...Il Watford ha esonerato Claudio Ranieri. Fatale al tecnico italiano la sconfitta contro il Norwich. Il club della Premier League si appresta a ingaggiare il terzo allenatore della stagione.