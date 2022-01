Rally | Ogier e Loeb approvano la nuova tecnologia ibrida

(Di martedì 25 gennaio 2022) Sébastiene Sébastien, protagonisti assoluti in quel di Montecarlo, hanno promosso lache ha debuttato lo scorso week-end nel FIA WorldChampionship. Le inedite ‘1’ hanno superato il primo vero ‘test’ abbattendo i tanti dubbi dei vari protagonisti. Il #1 di Toyota, secondo classificato nel primo round, ha rilasciato alla stampa come riporta ‘Motorsport.com’: “C’erano diverse domande a cui dare risposta prima di questo evento legate. All’inizio scherzavamo, dicevamo che sarebbe stato meglio correre qui con una R5! Il team ha fatto un gran lavoro. E’ un bell’inizio!”. Non è mancato il parere diche è rientrato nel WRC con una Ford gestita da M-Sport. “Non è stato facile controllare la spinta dell’ibrido. C’era davvero tanta ...

osvidebui : RT @federicob95: Sébastien Loeb vince per l'ottava volta il #RallyeMontecarlo e raggiunge nuovamente Sébastien Ogier nel libro dei record.… - MonteSan89 : RT @Italiaracing: La forza di chiamarsi Seb: Loeb e Ogier da vent’anni sul tetto del Mondiale Rally. I dominatori del #RallyeMonteCarlo che… - Italiaracing : La forza di chiamarsi Seb: Loeb e Ogier da vent’anni sul tetto del Mondiale Rally. I dominatori del… - TyDany : Ogier-Loeb imbarazzanti: dietro di loro il vuoto - EstebBeltramino : Loeb e Ogier, punti di forza e punti deboli dei campioni di rally #motori #automobilismo -

La riprova l'abbiamo avuta ieri, quando Sébastien Loeb , a 47 anni suonati, è riuscito ad avere la meglio su Sébastien. Con questa vittoria, l'80° successo nel WorldChampionship, ...Il francese Sebastien Loeb su Ford Puma, staccando di oltre 10'' il rivale storicoche fora una gomma a pochi chilometri dalla fine al primo appuntamento del Mondiale WRC 2022.Sébastien Ogier e Sébastien Loeb, protagonisti assoluti in quel di Montecarlo, hanno promosso la tecnologia ibrida che ha debuttato lo scorso week-end nel FIA World Rally Championship. Le inedite 'Ral ...Parole di soddisfazione per una prima gara da “wild-card” in cui le tante incognite non hanno comunque intaccato la sua competitività. Mi aspettavo più problemi, ce n’erano alcuni qua e là, ma a poter ...