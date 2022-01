Quirinale | Tajani | “Draghi premier è il miglior garante dell’unità nazionale Questo esecutivo deve arrivare a fine legislatura”

(Di lunedì 24 gennaio 2022) “Ho parlato con Salvini, Meloni e gli altri leader nella giornata di ieri e ritengo che il centrodestra farà delle sue proposte e poi valuteremo, ci confronteremo. Oggi serve unitàe Marioè il. Non è una questione personale ma dell’interesse del Paese”. Lo ha detto il coordinatoredi Forza Italia, Antonio, entrando a Montecitorio nel giorno della prima votazione sul Presidente della Repubblica. “Serve unità di governo e chearrivi a, ci sono ancora cose da fare, la battaglia contro il coronavirus non è ancora vinta” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

"Addio Enzo! Se ne è andato l'amico e compagno di tante battaglie", scrive sui social il coordinatore nazionale di FI Anonio- Forza Italia piange Enzo Fasano, parlamentare e coordinatore di ...Perquelle di Letta sono dichiarazioni 'inaccettabile. Non è pensabile che esista un veto a nomi della nostra area, come fossimo cittadini di serie B e non i rappresentanti della maggioranza ...Con la morte, ieri sera, del deputato Forza Italia Vincenzo Fasano scendono a 1008 i grandi elettori che da oggi alle 15 eleggeranno il prossimo presidente della Repubblica.Quirinale, in diretta le elezioni del nuovo presidente della ... unità nazionale e noi pensiamo che solo Draghi possa tenere unito questo governo». Antonio Tajani, numero due di Fi, ribadisce il 'nò ...