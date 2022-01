Quirinale | Tajani “Da noi nomi d' area | il resto si vedrà dopo”

(Di lunedì 24 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Nessun motivo di salute ma “una scelta nell'interesse dell'Italia. Un grande atto di generosità”. Così Antonio, vice presidente e coordinatore nazionale di Forza Italia, in un'intervista al Corriere della Sera spiega la scelta del leader del partito di ritirarsi dalla corso al Colle.“Ha prevalso l'interesse generale. Berlusconi non voleva divisioni, non voleva che il suo nome diventasse oggetto di scontro. La sua è stata una lezione a tutti di attaccamento all'Italia e alle istituzioni”, sottolinea. Ora “Ha tutte le intenzioni di giocare con gli alleati la partita. E quella che pensa, che pensiamo tutti in Forza Italia, è che sia un nostro diritto proporredidi centrodestra”. Perquelle di Letta sono dichiarazioni “inaccettabile. Non è pensabile che esista un veto a ...

