Quirinale | Sgarbi “Draghi doveva essere la proposta del centrodestra”

ROMA (ITALPRESS) – "E' stato un errore aver indicato Berlusconi come candidato, l'ho detto subito in un'intervista. Il modo migliore per vincere era dire fin dall'inizio il nome di Draghi e farlo diventare proprio come indicato dal centrodestra. Sarebbe stato impossibile per il Pd non seguire questa linea e poi magari si sarebbero uniti anche i Cinque Stelle". Così Vittorio Sgarbi, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica "Primo Piano" di Italpress. "Dopo aver letto l'intervista Berlusconi mi ha chiamato, sono stato da lui ad Arcore alcuni giorni e gli ho dato comunque la mia lealtà. Da quel momento ho chiamato tutti i deputati incerti, circa 120. L'operazione è andata bene ma andava cominciata prima. Berlusconi aveva ottenuto i voti ma senza il consenso ideologico dei capi, non aveva parlato con Renzi, Letta e Conte.

