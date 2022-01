Quirinale, Salvini incontra tutti. Dietro l’accelerata del leader della Lega una doppia trattativa sul governo? (Di lunedì 24 gennaio 2022) Dopo il ritiro di Berlusconi che, per settimane, ha “rubato” la scena, torna in pista il leader della Lega Matteo Salvini che oggi ha fatto davvero l’impossibile. Prima l’incontro con il premier Draghi, poi quello con Letta (aperto un dialogo «positivo») e infine quello con Conte (andato bene, secondo alcune fonti). Cosa è successo in questi tre colloqui è impossibile saperlo ma una cosa è certa: si sta lavorando al governo, potrebbe esserci una doppia trattativa proprio sul governo Draghi. Si sta provando a convincere forse il premier – che nelle prossime ore potrebbe vedere gli altri leader dei partiti – a restare a Palazzo Chigi o gli si sta proponendo un trasloco al Quirinale? Salvini, intanto, ... Leggi su open.online (Di lunedì 24 gennaio 2022) Dopo il ritiro di Berlusconi che, per settimane, ha “rubato” la scena, torna in pista ilMatteoche oggi ha fatto davvero l’impossibile. Prima l’incontro con il premier Draghi, poi quello con Letta (aperto un dialogo «positivo») e infine quello con Conte (andato bene, secondo alcune fonti). Cosa è successo in questi tre colloqui è impossibile saperlo ma una cosa è certa: si sta lavorando al, potrebbe esserci unaproprio sulDraghi. Si sta provando a convincere forse il premier – che nelle prossime ore potrebbe vedere gli altridei partiti – a restare a Palazzo Chigi o gli si sta proponendo un trasloco al, intanto, ...

