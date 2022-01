Quirinale | Renzi | ' incontri Salvini? Ognuno ha suo stile | conta l' obiettivo'

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Roma, 24 gen. (Adnkronos) - "Penso che ciascuno abbia un suo. C'è chi glili pubblicizza, c'è chi glinon li fa, chi fa le telefonate, chi fa gli zoom, chi fa glie non dice, qual che sia la scelta metodologica che uno assume, il punto fondamentale è l'ha una grande possibilità che è quella di contribuire da eleggere un presidente della Repubblica che dura 7 anni, non 7 giorni. Penso e spero checome Letta, Conte, Meloni mettano al centro interesse italiani e non singoli partiti". Così Matteoalla Camera.

Advertising

matteorenzi : Io parlo con tutti. Vedremo se il centrodestra avanzerà una candidatura. Nel vertice di venerdì è emerso che il sog… - marcotravaglio : MA MI FACCIA IL PIACERE Incubi. “Vi spiego il mio folle desiderio: Draghi al Quirinale e Renzi a Chigi” (Marcello V… - Adnkronos : #Renzi sulla corsa al #Quirinale: 'Qui, Quo, Qua fanno stesso tweet e zio Paperone Berlusconi si è ritirato'. - biondi_danilo : @eziomauro @repubblica Matteo. Comincio a faticare a capirti e di solito non è un buon segno. Se Draghi va al Quiri… - Adnkronos : #Quirinale2022, #Renzi: 'Ora no soluzioni, si passi presto da wrestling a politica'. -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Renzi

ROMA. È partita la corsa al Colle per eleggere il tredicesimo presidente della storia Repubblicana. Elezione in piena pandemia, che costringe a misure di sicurezza straordinarie, compresa la ...ORE 16.09 - Matteoarriva in ritardo e solca di corsa il Transatlantico della Camera per ... 'Sulsiamo chiamati a una grande responsabilità, ma non possiamo trascurare che ci sono ...Roma, 24 gen. "Penso che ciascuno abbia un suo stile. C'è chi gli incontri li pubblicizza, c'è chi gli incontri non li fa, chi fa le telefonate, chi fa gli zoom ...Prima giornata di voto per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica al posto di Sergio Mattarella. E i partiti continuano il confronto sul nome di un candidato che alla fine possa venire votato d ...