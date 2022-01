Quirinale: prima votazione a vuoto, si riparte martedì (Di lunedì 24 gennaio 2022) Bianca, bianca, bianca… con qualche nome a caso o simbolo, come Piero Angela o Paolo Maddalena, Amadeus, Umberto Bossi, Marco Cappato. O Sergio Mattarella. La prima votazione per la scelta del presidente della Repubblica non ha portato nessuno al Quirinale, come d’altronde era prevedibile dal momento che non c’è stato alcun accordo tra le forze politiche e che, dopo il ritiro dell’unico candidato distenuto da una coalizione, vale a dire Silvio Berlusconi, nessun altro nome è ufficialmente emerso. Al termine della lettura, da parte del presidente della Camera Roberto Fico, delle schede il risultato è di schede bianche, con qualche sporadico nome. Si rivota domani, martedì, sempre con la necessità della maggioranza dei due terzi sui 1009 grandi elettori. Ancora non si sono trovati accordi, nonostante una giornata ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 24 gennaio 2022) Bianca, bianca, bianca… con qualche nome a caso o simbolo, come Piero Angela o Paolo Maddalena, Amadeus, Umberto Bossi, Marco Cappato. O Sergio Mattarella. Laper la scelta del presidente della Repubblica non ha portato nessuno al, come d’altronde era prevedibile dal momento che non c’è stato alcun accordo tra le forze politiche e che, dopo il ritiro dell’unico candidato distenuto da una coalizione, vale a dire Silvio Berlusconi, nessun altro nome è ufficialmente emerso. Al termine della lettura, da parte del presidente della Camera Roberto Fico, delle schede il risultato è di schede bianche, con qualche sporadico nome. Si rivota domani,, sempre con la necessità della maggioranza dei due terzi sui 1009 grandi elettori. Ancora non si sono trovati accordi, nonostante una giornata ...

