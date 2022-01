Quirinale, partiti al voto senza un'intesa - Letta vede Salvini, Conte "frena" Draghi: "Rimanga al governo" (Di lunedì 24 gennaio 2022) Si terrà senza intese tra i partiti il primo scrutinio per l'elezione del presidente della Repubblica, stabilito per le 15. Previsto un incontro tra Matteo Salvini ed Enrico Letta , con quest'ultimo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 24 gennaio 2022) Si terràintese tra iil primo scrutinio per l'elezione del presidente della Repubblica, stabilito per le 15. Previsto un incontro tra Matteoed Enrico, con quest'ultimo ...

Advertising

silvia_sb_ : I partiti stanno dando l’impressione di non volere Draghi né al Quirinale né al governo. - emmabonino : #Quirinale: Le dinamiche sono sempre le stesse. Basta guardare alle votazioni nelle occasioni precedenti ricordando… - ilriformista : “Un dibattito deludente. #Draghi è percepito lontano dai partiti e dal suo stesso governo, per questo nei sondaggi… - kiara86769608 : RT @LaNotiziaTweet: Oggi il primo scrutinio per il #Quirinale. Ma Senza l’intesa tra i partiti. #Conte: “Va scongiurata la paralisi istituz… - rosa_francesca : Salvo le elezioni che si sono chiuse al primo o al quarto turno, l'elezione del Presidente è stata sempre occasione… -