Quirinale | Mattarella trasloca da Palermo a Roma | operai al lavoro nella sua casa siciliana – Video

(Di lunedì 24 gennaio 2022) È in corso, a, il trasloco del presidente della Repubblica Sergio. Davanti alla suadi via Libertà sono alglidi un’impresa specializzata diche sta caricando mobili e suppellettili su loro camion per portarlinuova abitazione del Capo dello StatoCapitale (dove sarà in affitto).è ancorasua abitazione palermitana e non è ancora certa la data del suo rientro a. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Agenzia_Ansa : È in corso a Palermo il trasloco del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Davanti alla sua casa sono al l… - Avvenire_Nei : Mattarella e i sette anni da arbitro che hanno aiutato il Paese - chedisagio : Chiedere il bis di Mattarella, senza prima espletare altre possibilità. Almeno quando nel 2013 le forze politiche s… - Paola_zrz : RT @SecolodItalia1: Giorgia Meloni dice “no” a un Mattarella bis e pensa al giudice Carlo Nordio per il Quirinale - sono_io_apri : @sbirillina Mattarella, al quirinale? -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Mattarella

Facendo una media matematica, gli inquilini delsono stati eletti dopo una media di 9 - ... per materializzare la scelta di Draghi o delBis. Qualcuno addirittura tira in ballo la ...La leader di Fratelli d'Italia ha poi parlare dell'opzionebis: "Alcuni lavorano alla riproposizione di, anche se lui stesso ha dichiarato la sua indisponibilità. Noi non lo ...E' in corso, a Palermo, il trasloco del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Davanti alla sua casa di via Liberta' sono al lavoro operai ...Roma, 24 gen. (askanews) - Ancora scatoloni per Sergio Mattarella. Dopo la foto condivisa sui social dal suo portavoce con quelli contenenti i ...