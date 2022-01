Quirinale - Le auto al servizio del presidente della Repubblica - FOTO GALLERY (Di lunedì 24 gennaio 2022) Fiat, ovviamente, ma anche Alfa Romeo, Maserati e Lancia. Molte Lancia. Nella flotta del Quirinale, che ospita le vetture al servizio del capo dello Stato, sono finora passate numerose auto della Casa torinese. Sono ben quattro, per esempio, le Flaminia Cabriolet realizzate dalla Pininfarina per la Presidenza della Repubblica tra il 1960 e il 1961, seguendo le indicazioni dell'allora presidente Giovanni Gronchi. Denominate 335 per la lunghezza specifica del passo (3,35 m contro i 2,87 della berlina, di cui adotta lo stesso motore a benzina da 2.5 litri), sono state battezzate Belfiore, Belsito, Belvedere e Belmonte, come alcuni cavalli delle scuderie del Quirinale. Un quinto esemplare è stato donato dalla Presidenza Gronchi a Buckingam ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 24 gennaio 2022) Fiat, ovviamente, ma anche Alfa Romeo, Maserati e Lancia. Molte Lancia. Nella flotta del, che ospita le vetture aldel capo dello Stato, sono finora passate numeroseCasa torinese. Sono ben quattro, per esempio, le Flaminia Cabriolet realizzate dalla Pininfarina per la Presidenzatra il 1960 e il 1961, seguendo le indicazioni dell'alloraGiovanni Gronchi. Denominate 335 per la lunghezza specifica del passo (3,35 m contro i 2,87berlina, di cui adotta lo stesso motore a benzina da 2.5 litri), sono state battezzate Belfiore, Belsito, Belvedere e Belmonte, come alcuni cavalli delle scuderie del. Un quinto esemplare è stato donato dalla Presidenza Gronchi a Buckingam ...

Advertising

DanieleDcz : @NicolaPorro ignoriamo il Quirinale!Argomento più calzante per la gente, la violenza nelle città, sulle donne,ecc.… - fisco24_info : Quirinale 2022, alla Camera apre il seggio drive in per i positivi: (Adnkronos) - 14 i grandi elettori contagiati d… - roberta_iovino : RT @sempreciro: Affittasi residenza esclusiva Roma centro: ottimo stato, con portiere, posto auto e scuderia di servizio. Contratto settenn… - radio_m2o : Chi si aggiudicherà la supercar riceverà anche uno speciale pacchetto di #NFT contenente un render 3D dell’auto, un… - sempreciro : Affittasi residenza esclusiva Roma centro: ottimo stato, con portiere, posto auto e scuderia di servizio. Contratto… -