Quirinale, l’accusa di Rampelli: «L’attuale stallo è figlio della legge elettorale della sinistra» (Di lunedì 24 gennaio 2022) «Anche noi oggi riuniamo i gruppi parlamentari per approfondire il tema della successione a Mattarella. E ci sono molte personalità inclusive fin qui emerse espressione dell’area culturale del centrodestra». A parlare così è Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera, tra i fondatori di FdI, ospite della trasmissione Agorà. «Ricordo tuttavia che l’impasse nella quale ci troviamo è legata a un’assenza di maggioranza parlamentare omogenea figlia della legge elettorale voluta dalla sinistra che eliminò il premio di maggioranza. Per questo motivo – spiega Rampelli – esiste oggi una maggioranza ibrida che sostiene un governo guidato da un ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 24 gennaio 2022) «Anche noi oggi riuniamo i gruppi parlamentari per approfondire il temasuccessione a Mattarella. E ci sono molte personalità inclusive fin qui emerse espressione dell’area culturale del centrodestra». A parlare così è Fabio, vicepresidenteCamera, tra i fondatori di FdI, ospitetrasmissione Agorà. «Ricordo tuttavia che l’impasse nella quale ci troviamo è legata a un’assenza di maggioranza parlamentare omogenea figliavoluta dallache eliminò il premio di maggioranza. Per questo motivo – spiega– esiste oggi una maggioranza ibrida che sostiene un governo guidato da un ...

