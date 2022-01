Quirinale, la politica si rassegna a Draghi. Eppure Luigi Manconi sarebbe il presidente di tutti (Di lunedì 24 gennaio 2022) I partiti non ci hanno pensato, o forse, se l’hanno fatto, non hanno pronunciato il suo nome. tutti sanno che il prossimo presidente della Repubblica sarà Mario Draghi. Tra milioni e milioni di italiani che potrebbero avere tutte le carte in regola per salire al Quirinale, la politica è stata capace solo di rassegnarsi al nome dell’ex banchiere. Super Mario sembra essere bionico, l’unico in grado di fare tutto. Eppure un nome diverso, un nome di una persona che ha veramente servito le istituzioni, che ha fatto della politica un luogo dove dare voce a chi non ce l’ha c’è: è Luigi Manconi. Il suo nominativo, in queste ore, sta circolando in Rete grazie ad una petizione (che ho firmato) su Change.org lanciata da Elena ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 24 gennaio 2022) I partiti non ci hanno pensato, o forse, se l’hanno fatto, non hanno pronunciato il suo nome.sanno che il prossimodella Repubblica sarà Mario. Tra milioni e milioni di italiani che potrebbero avere tutte le carte in regola per salire al, laè stata capace solo dirsi al nome dell’ex banchiere. Super Mario sembra essere bionico, l’unico in grado di fare tutto.un nome diverso, un nome di una persona che ha veramente servito le istituzioni, che ha fatto dellaun luogo dove dare voce a chi non ce l’ha c’è: è. Il suo nominativo, in queste ore, sta circolando in Rete grazie ad una petizione (che ho firmato) su Change.org lanciata da Elena ...

