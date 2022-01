Quirinale, la deputata no green pass Sara Cunial non potrà votare. Neanche nel seggio speciale (Di lunedì 24 gennaio 2022) Roma, 24 gen – La deputata no green pass Sara Cunial non potrà votare nel seggio speciale Covid allestito nel parcheggio di Montecitorio per eleggere il presidente della Repubblica. Per accedere al seggio speciale allestito in via della Missione, infatti, servirà trasmettere alla Camera il certificato medico che attesta la quarantena o l’isolamento causa positività al Sars-Cov-2. La Cunial non si trova in nessuna di queste situazioni e non ha il green pass per entrare alla Camera, perché non è vaccinata. Quirinale, la deputata no green pass Sarà Cunial non ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 24 gennaio 2022) Roma, 24 gen – LanononnelCovid allestito nel parcheggio di Montecitorio per eleggere il presidente della Repubblica. Per accedere alallestito in via della Missione, infatti, servirà trasmettere alla Camera il certificato medico che attesta la quarantena o l’isolamento causa positività al Sars-Cov-2. Lanon si trova in nessuna di queste situazioni e non ha ilper entrare alla Camera, perché non è vaccinata., lanoSarànon ...

