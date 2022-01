Quirinale | Ft | “Dilemma Draghi | rischio turbolenza da elezioni presidenziali”

(Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) – In Italia ”il voto per il nuovo capo dello Stato potrebbe indebolire il governo e danneggiare le prospettive di una riforma economica”. Lo scrive il Financial Times in una lunga analisi sul, sottolineando che ”dal suo arrivo al governo,ha rivitalizzato la fiducia dei mercati e degli investitori grazie a una campagna vaccinale di successo e politiche di bilancio espansive per far accelerare la ripresa economica”. Il quotidiano riconosce inoltre che ”ha disegnato un ambizioso programma di riforme strutturali per migliorare la traiettoria di crescita di lungo periodo dopo decenni di stagnazione”. Tuttavia, si legge, ”un’elezione presidenziale divisiva che dovesse causare una crisi politica preoccuperebbe Bruxelles e i mercati finanziari. Dal...

