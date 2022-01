Quirinale | dopo le elezioni del Presidente della Repubblica rimarranno solo macerie

(Di lunedì 24 gennaio 2022) di Pietro Francesco Maria De Sarlo Probabilmente, la politica italiana riuscirà a superare l’impasse dellepresidenziali con l’ennesima torsione e giravolta istituzionale. Il ceto politico brilla nella tattica e nei tatticismi; è sempre riuscito in qualche modo a superare la nottata, ma sulla prospettiva strategica e sulla visione di lungo periodo ha ogni volta mostrato scarso interesse e propensione. Sul metrotattica va bene tutto, da Draghi a Berlusconi, purché garantisca il superamento del contingente. Ma proprio nel “va bene tutto” si perde visione, identità e senso del futuro e del ruolo che un grande Paese dovrebbe avere. Forse per un eccesso di pessimismo, mi pare cheledel nuovononche, comunque ...

