Quirinale | domani seduta alle 15 | mercoledì alle 11

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Roma, 24 gen. (Adnkronos) - Anche la seconda votazione per l'elezione del Presidente della Repubblica, in programma, si svolgerà15, per consentire la partecipazione ai funerali del deputato di Forza Italia Enzo Fasano. Perinvece scrutinio previsto11, orario che dovrebbe essere confermato anche per le successive votazioni che dovessero rendersi necessarie, secondo l'orientamento emerso dalla Conferenza congiunta dei capigruppo di Camera e Senato.

... mai del tutto abbandonata, la permanenza aldi Sergio Mattarella. "Per noi sarebbe il massimo, la soluzione perfetta, ideale " ammette Letta "parlerò anche di questo con Salvini". ...Come verrà elettoil tredicesimo Presidente della Repubblica. Come scrive Barbara Tabaldi, il Presidente sarà ... Nell'elezione che portò Scalfaro al, nel 1992, la discrepanza tra ...Oggi 24 gennaio è la prima giornata di votazioni per il Quirinale: ancora molti dubbi e incertezze sul possibile esito ...Roma, 24 gen. (Adnkronos) – Anche la seconda votazione per l’elezione del Presidente della Repubblica, in programma domani, si svolgerà alle 15, per consentire la partecipazione ai funerali del deputa ...