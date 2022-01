Quirinale diretta. Incontro tra Draghi e Salvini stamattina. Meloni: «Propongo Nordio». Il Pd: «Sì al dialogo». Prima votazione dalle 15 (Di lunedì 24 gennaio 2022) Quirinale, in diretta le elezioni del nuovo presidente della Repubblica. ORE 14.29 M5S, indicazione scheda bianca. Anche ai grandi elettori del M5S è arrivato un... Leggi su ilmattino (Di lunedì 24 gennaio 2022), inle elezioni del nuovo presidente della Repubblica. ORE 14.29 M5S, indicazione scheda bianca. Anche ai grandi elettori del M5S è arrivato un...

Advertising

ItaliaViva : ?? Pronti per la 'Diretta #Quirinale '?Da lunedì, tutti i giorni in onda su @radioleopoldait ! - petergomezblog : Quirinale, la diretta – Berlusconi si arrende e rinuncia alla corsa. Dopo il passo indietro Forza Italia e Fdi dico… - SkyTG24 : Speciale #CorsaAlColle, la diretta per l'elezione del Capo dello Stato #Quirinale2022 - zazoomblog : Quirinale diretta. Incontro tra Draghi e Salvini stamattina. Meloni: «Propongo Nordio». Il Pd: «Sì al dialogo». Pri… - francotaratufo2 : Quirinale, ora il problema è #Draghi? Segui la diretta con @petergomezblog. -