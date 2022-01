Quirinale, da Amadeus a Bruno Vespa tutti i nomi "strani" della prima votazione (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ci sono anche Amedeo Sebastiani, in arte Amadeus, e Bruno Vespa tra i voti al Quirinale dopo la prima votazione del 24 gennaio. Tra i grandi elettori qualcuno ha pensato bene di sbizzarrirsi ed... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ci sono anche Amedeo Sebastiani, in arte, etra i voti aldopo ladel 24 gennaio. Tra i grandi elettori qualcuno ha pensato bene di sbizzarrirsi ed...

Advertising

Davide : Eh eh, tu che hai votato Amadeus, in un partito che in mesi non è riuscito a mettersi d’accordo su mezzo nome da pr… - philxmelinda : RT @Davide: Eh eh, tu che hai votato Amadeus, in un partito che in mesi non è riuscito a mettersi d’accordo su mezzo nome da proporre per i… - FodorEleonora : I giorni del #Quirinale in #Italia : Voti anche per #Amadeus e #Alberto #Angelo. ?????????????????????? . #elezioni - Antonio24120145 : RT @Nonha_stata: Amadeus al Quirinale e Draghi a Sanremo come vi sembra? #Quirinale2022 - MMastrantuono : RT @Cinguetterai: “#Quirinale. Voti anche per Amadeus, Bruno Vespa e Alberto Angela” Trova l’intruso. #Quirinale2022 #RaiNews24 #Sanremo20… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Amadeus Quirinale, chiusa la prima votazione: ecco lo scrutinio Qualche grande elettore ha votato per Amadeus e Bruno Vespa. Le trattative Quella di oggi è stata una giornata molto attiva sul fronte delle trattative. L' Ansa parla di un incontro tra Matteo ...

Quirinale:bianca,bianca,ma anche Angela 20.31 Quirinale:bianca,bianca,ma anche Angela Si è conclusa nell'aula di Montecitorio la prima votazione ... E Amadeus Bruno Vespa e Lotito. Ma anche Casini.

Quirinale 2020: tra i voti Alberto Angela, Amadeus e Lotito Adnkronos Quirinale, da Amadeus a Bruno Vespa tutti i nomi "strani" della prima votazione Ci sono anche Amedeo Sebastiani, in arte Amadeus, e Bruno Vespa tra i voti al Quirinale dopo la prima votazione del 24 gennaio. Tra i grandi elettori qualcuno ha pensato bene di sbizzarrirsi ...

Verso il Quirinale tra selfie e schede bianche: nella prima giornata di voto vince la noia La prima giornata di votazioni per il Quirinale si conclude in un nulla di fatto prevedibile: cronaca di una giornata di selfie e tante chiacchiere, ma con l'intesa ancora lontana.

Qualche grande elettore ha votato pere Bruno Vespa. Le trattative Quella di oggi è stata una giornata molto attiva sul fronte delle trattative. L' Ansa parla di un incontro tra Matteo ...20.31:bianca,bianca,ma anche Angela Si è conclusa nell'aula di Montecitorio la prima votazione ... EBruno Vespa e Lotito. Ma anche Casini.Ci sono anche Amedeo Sebastiani, in arte Amadeus, e Bruno Vespa tra i voti al Quirinale dopo la prima votazione del 24 gennaio. Tra i grandi elettori qualcuno ha pensato bene di sbizzarrirsi ...La prima giornata di votazioni per il Quirinale si conclude in un nulla di fatto prevedibile: cronaca di una giornata di selfie e tante chiacchiere, ma con l'intesa ancora lontana.