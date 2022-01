Quirinale. Come si elegge il Presidente della Repubblica? Tutto quello che c’è da sapere (Di lunedì 24 gennaio 2022) Roma – E’ il giorno delle elezioni per il Quirinale con il Parlamento convocato alle 15 in seduta comune per eleggere il Presidente della Repubblica. La durata dello scrutinio e dello spoglio sarà di circa sei ore. Sono previste tre cabine nell’emiciclo. Entreranno 50 votanti per volta, mentre saranno 200 i parlamentari ammessi in Aula durante le operazioni di spoglio. Lo hanno stabilito l’ufficio di Presidenza della Camera e il Consiglio di presidenza Senato che si sono riuniti congiuntamente questa mattina a Montecitorio, per gli ultimi adempimenti prima delle votazioni per l’elezione del Presidente della Repubblica. Quirinale, la mappa dei 1009 grandi elettori: ecco chi sceglierà il nuovo Presidente ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 24 gennaio 2022) Roma – E’ il giorno delle elezioni per ilcon il Parlamento convocato alle 15 in seduta comune perre il. La durata dello scrutinio e dello spoglio sarà di circa sei ore. Sono previste tre cabine nell’emiciclo. Entreranno 50 votanti per volta, mentre saranno 200 i parlamentari ammessi in Aula durante le operazioni di spoglio. Lo hanno stabilito l’ufficio di PresidenzaCamera e il Consiglio di presidenza Senato che si sono riuniti congiuntamente questa mattina a Montecitorio, per gli ultimi adempimenti prima delle votazioni per l’elezione del, la mappa dei 1009 grandi elettori: ecco chi sceglierà il nuovo...

