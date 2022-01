Quirinale, Casini dalla finestra guarda piazza del Gesù. La domenica in attesa (senza andare a messa) (Di lunedì 24 gennaio 2022) I colloqui: nel salone della sua casa romana la lunga telefonata con Renzi, poi quella con Di Maio. La discrezione: la scelta di «sparire» negli ultimi mesi, di non rilasciare interviste o dichiarazioni Leggi su corriere (Di lunedì 24 gennaio 2022) I colloqui: nel salone della sua casa romana la lunga telefonata con Renzi, poi quella con Di Maio. La discrezione: la scelta di «sparire» negli ultimi mesi, di non rilasciare interviste o dichiarazioni

Advertising

SimoneAlliva : Il Casini che ricordo io oltre che omofobo era quello che presentò una legge per 'sparare agli scafisti che portano… - ricpuglisi : +++ SUL QUIRINALE INTRAVEDO CASINI +++ - fattoquotidiano : Quirinale, per chi tifano in Vaticano? Riccardi e Casini “interlocutori di casa”, l’ammirazione per Belloni. E si t… - PeppeAmicarelli : RT @lucianoghelfi: #Lupi (#NoiconlItalia): #Draghi è stato chiaro, può proseguire solo se sul #Quirinale la maggioranza di governo si confe… - SignorAldo : RT @lucianoghelfi: #Lupi (#NoiconlItalia): #Draghi è stato chiaro, può proseguire solo se sul #Quirinale la maggioranza di governo si confe… -