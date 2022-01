Quirinale, candidati per caso: da Amadeus ad Alberto Angela, i nomi a sorpresa della prima votazione (Di lunedì 24 gennaio 2022) Amadeus, Bruno Vespa, Alfonso Signorini e Alberto Angela. Questi alcuni dei nomi che i deputati, i senatori (compresi quelli a vita) e i delegati regionali hanno indicato oggi, 24 gennaio, nel corso della prima giornata di votazioni per il presidente della Repubblica. Ad effettuare lo spoglio è stato il presidente della Camera Roberto Fico, leggendo uno per uno gli oltre 1.000 voti espressi, compresi quelli dei deputati e senatori positivi che si sono avvalsi del seggio speciale creato ad hoc. Hanno ricevuto voti anche l’ex portiere della Nazionale Dino Zoff, l’accademico Alessandro Barbero, il fratello di Paolo Borsellino, Salvatore, il giornalista Giuseppe Cruciani, lo scrittore Mauro Corona e Claudio Lotito. Gli altri ... Leggi su open.online (Di lunedì 24 gennaio 2022), Bruno Vespa, Alfonso Signorini e. Questi alcuni deiche i deputati, i senatori (compresi quelli a vita) e i delegati regionali hanno indicato oggi, 24 gennaio, nel corsogiornata di votazioni per il presidenteRepubblica. Ad effettuare lo spoglio è stato il presidenteCamera Roberto Fico, leggendo uno per uno gli oltre 1.000 voti espressi, compresi quelli dei deputati e senatori positivi che si sono avvalsi del seggio speciale creato ad hoc. Hanno ricevuto voti anche l’ex portiereNazionale Dino Zoff, l’accademico Alessandro Barbero, il fratello di Paolo Borsellino, Salvatore, il giornalista Giuseppe Cruciani, lo scrittore Mauro Corona e Claudio Lotito. Gli altri ...

