Quirinale | Calenda | “Voteremo Cartabia sin dalla prima chiama Ha tutte le caratteristiche per il Colle”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 gennaio 2022) “Quello che noi faremo è votare sinMarta, non perché è donna ma perché oltre a essere donna ha il miglior curriculum vitae per fare questo lavoro”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo, nel giorno dellavotazione per l’elezione del Capo dello Stato. “haleper essere un ottimo presidente della Repubblica. Non è una candidatura di bandiera ma una candidatura offerta al Parlamento sulla base di un ragionamento semplice: può rappresentare tutti italiani. Mi appello ai parlamentari e alle parlamentari: questa occasione non va persa, non possiamo continuare a dare uno spettacolo indecoroso di tatticismi, di accordi sottobanco. Non si può andare avanti ...