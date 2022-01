Quirinale, Calenda: Azione - Più Europa oggi votano Marta Cartabia (Di lunedì 24 gennaio 2022) "Abbiamo deciso, insieme Azione e Più Europa nell'incontro tra i grandi elettori di non andare sulla scheda bianca e di votare Marta Cartabia perchè ha le carateristiche per essere un ottimo ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 24 gennaio 2022) "Abbiamo deciso, insiemee Piùnell'incontro tra i grandi elettori di non andare sulla scheda bianca e di votareperchè ha le carateristiche per essere un ottimo ...

