Quirinale | Belloni | Alberto Angela | Tajani e Bossi i primi voti**

Advertising

elio_vito : È molto brava ?? - repubblica : Governo, Belloni premier. La trattativa che può aprire la via del Quirinale a Draghi [di Tommaso Ciriaco] - you_trend : ?? Elezione del Presidente della Repubblica, 1a votazione - LIVE (dati ufficiosi) Quorum 672 Voti scrutinati finor… - DavideScialpi : Cerchio rosso Elezione del #PresidentedellaRepubblica, 1a votazione - LIVE (dati ufficiosi) Quorum 672 Voti scrut… - valtaro : #Circola l'ipotesi di Elisabetta Belloni al Quirinale. Emma Bonino: 'Se la voterei? Perché no?'… -

Ultime Notizie dalla rete : **Quirinale Belloni

Non "al", ma una donna, una qualsiasi, magari una vicina agli ambienti più conservatori. No, non può essere il tempo di una donna qualsiasi . C'è un tempo più adatto di un altro per ...La svolta nella partita delarriva alle 16:51, subito dopo l'incontro tra Enrico Letta e ... Marta Cartabia ed Elisabetta. Il faccia a faccia con Draghi - spiegano le fonti - sarebbe ...La prima chiama parte con la scheda bianca. Salvini indossa il ruolo del king maker e vede prima Draghi, poi il segretario del Pd e poi quello del ...Nelle ultime 24 ore, infatti, il pressing di Palazzo Chigi ha iniziato a farsi sentire, trattando l’unico nodo che frena la candidatura di Mario Draghi: il governo. La soluzione individuata dagli sher ...