Quirinale | Balestra | “tifo per Draghi | ma per il bene del Paese rimanga a Palazzo Chigi”

(Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Nessun identikit per il mio presidente ideale. Mi piacerebbe Mario, tiferei per lui con tutto il mio entusiasmo, ma forse è meglio non allontanarlo da. Ha ancora molto da fare per il”. E’ quanto ha dichiarato all’Adnkronos lo stilista Renatosull’identikit del futuro presidente della Repubblica. Ed ha aggiunto: “purtroppo alserve una persona con tante doti e infinite virtù, almeno in apparenza integgerrimo. A parte, non ne vedo nessuno nel panorama italiano. Lo ripeto, Mariodeve rimanere presidente del Consiglio. Ha già fatto tanto in poco tempo e tanto ci aspettiamo che faccia ancora. Purtroppo, ad oggi, non vedo nessuno che possa prendere il suo posto”. E sul ...

"Non c'è dubbio - ha aggiunto- Berlusconi è una persona intraprendente, dinamica, affidabile forse, ma serve un uomo che rappresenti il Paese, vicina al popolo e alle istituzioni ..."Non c'è dubbio - ha aggiunto- Berlusconi è una persona intraprendente, dinamica, affidabile forse, ma serve un uomo che rappresenti il Paese, vicina al popolo e alle istituzioni ...(Adnkronos) - "Nessun identikit per il mio presidente ideale. Mi piacerebbe Mario Draghi, tiferei per lui con tutto il mio entusiasmo, ma forse è meglio non allontanarlo da Palazzo Chigi. Ha ancora mo ..."Non so se Berlusconi possa essere l'uomo adatto a salire al colle. Sono convinto che, in questo momento, a parte Draghi, non ci sia nessuno che possa rappresentare il Paese. L'Italia ha bisogno di un ...