Quirinale, al via il valzer sotto il segno del Leone (Giovanni). Ma in agguato c’è anche il Gattopardo (Di lunedì 24 gennaio 2022) Archiviato (a meno di un miracolo dell’ultim’ora) il “metodo Ciampi“, eletto (come Cossiga) al Quirinale al primo voto, il 13esimo presidente della Repubblica ha tutta l’aria di voler nascere sotto il segno del Leone. Non quello zodiacale bensì inteso come Giovanni, lo statista napoletano salito al Colle solo al 24esimo scrutinio. L’aria almeno è quella. Alle 15 di oggi scatterà la prima chiama dei 1008 Grandi elettori (mancherà all’appello l’on. Enzo Fasano, morto ieri pomeriggio), ma dall’urna di Montecitorio usciranno prevalentemente schede bianche e nomi di fantasia, variante creativa del muro contro muro che divide il centrodestra dal centrosinistra. Una barriera destinata a diventare sempre alta a dispetto degli appelli più o meno accorati a cercare e trovare ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 24 gennaio 2022) Archiviato (a meno di un miracolo dell’ultim’ora) il “metodo Ciampi“, eletto (come Cossiga) alal primo voto, il 13esimo presidente della Repubblica ha tutta l’aria di voler nascereildel. Non quello zodiacale bensì inteso come, lo statista napoletano salito al Colle solo al 24esimo scrutinio. L’aria almeno è quella. Alle 15 di oggi scatterà la prima chiama dei 1008 Grandi elettori (mrà all’appello l’on. Enzo Fasano, morto ieri pomeriggio), ma dall’urna di Montecitorio usciranno prevalentemente schede bie nomi di fantasia, variante creativa del muro contro muro che divide il centrodestra dal centrosinistra. Una barriera destinata a diventare sempre alta a dispetto degli appelli più o meno accorati a cercare e trovare ...

Advertising

petergomezblog : Rocco Siffredi si candida (ironicamente) al Quirinale: “Finalmente ho l’età giusta. Ho fatto più bene io all’Italia… - petergomezblog : Quirinale, la diretta – Berlusconi si arrende e rinuncia alla corsa. Dopo il passo indietro Forza Italia e Fdi dico… - petergomezblog : Quirinale, per chi tifano in Vaticano? Riccardi e Casini “interlocutori di casa”, l’ammirazione per Belloni. E si t… - Paolonik_ : RT @repubblica: Elisabetta Belloni premier: la trattativa che puo' aprire la via del Quirinale a Draghi - SecolodItalia1 : Quirinale, al via il valzer sotto il segno del Leone (Giovanni). Ma in agguato c’è anche il Gattopardo… -