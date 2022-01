Quirinale: ‘affascina’ Draghi sul Colle, Casini premier… e Berlusconi senatore a vita. Intanto Salvini ‘incontra tutti con cordialità’ (Di lunedì 24 gennaio 2022) Un probabile ‘disegno’, una ‘visione d’insieme’, potrebbe farci immaginare Draghi al Colle, Casini premier… e Berlusconi senatore a vita. Nulla di certo ovviamente, ma una suggestione a proposito di uno fra gli assetti che potrebbero più soddisfare tutti, premessa l’intenzione invece assoluta della Meloni, di guardare ad imminenti elezioni. Del resto su Draghi Presidente – ‘pupillo’ del Cavaliere – nessuno avrebbe nulla da eccepire, Casini ha una lunga storia politica e grande esperienza internazionale, e Berlusconi passerebbe all’incasso per poi ritirarsi in pace e serenità- Verso il Quirinale: Salvini prima incontra Draghi, poi Letta e dopo, con ... Leggi su italiasera (Di lunedì 24 gennaio 2022) Un probabile ‘disegno’, una ‘visione d’insieme’, potrebbe farci immaginareal. Nulla di certo ovviamente, ma una suggestione a proposito di uno fra gli assetti che potrebbero più soddisfare, premessa l’intenzione invece assoluta della Meloni, di guardare ad imminenti elezioni. Del resto suPresidente – ‘pupillo’ del Cavaliere – nessuno avrebbe nulla da eccepire,ha una lunga storia politica e grande esperienza internazionale, epasserebbe all’incasso per poi ritirarsi in pace e serenità- Verso ilprima incontra, poi Letta e dopo, con ...

