Quirinale 2022 | volti tesi dei leader dopo la prima votazione Salvini | Letta e Conte lasciano la Camera senza lasciare dichiarazioni

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Il primo giorno di votazioni a Montecitorio per l’elezione del Presidente della Repubblica terminauna girandola d’incontri e ‘bilaterali’. Sulla giornata piomba il fastidio espresso, in maniera riservata, da parte di molti esponenti dei partiti per le ‘consultazioni parallele’ di Mario Draghi. Tra queste anche l’incontro tra il presidente del Consiglio e Matteoe l’incontro con il segretario del Pd Enrico. Durante la lunga giornata, ildella Lega ha tenuto anche incontri bilaterali con gli altridei partiti.con Giorgia Meloni, poi con Enricoed infine con Giuseppe. Quando il segretario del Carroccio lascia ladei Deputati evita le domande dei cronisti. In serata, durante lo ...

... per cercare di intravedere una soluzione per il rebus del. Nel primo giorno di votazioni per eleggere il nuovo presidente della Repubblica parlamentari e addetti ai lavori scoprono anche ...Vedi Anche, il primo grande elettore positivo arriva in ambulanza al drive in di Montecitorio - Video Ma quando lo interrompe citando Elisabetta Belloni , Renzi mostra insofferenza e ...Roma, 24 gen. (Adnkronos) - A quanto si apprende, è in corso la cabina di regia del leader M5S Giuseppe Conte con i vertici pentastellati per fare il punto sul Quirinale dopo gli incontri e le ...(Adnkronos) - E se la 'mossa' di Draghi porta a sperare molti che la partita possa risolversi già alla terza chiama - ...