Quirinale 2022 | volti tesi dei leader dopo la prima votazione Salvini | Letta e Conte lasciano la Camera senza dichiarazioni

(Di lunedì 24 gennaio 2022) Il primo giorno di votazioni a Montecitorio per l’elezione del Presidente della Repubblica terminauna girandola d’incontri e ‘bilaterali’. Sulla giornata piomba il fastidio espresso, in maniera riservata, da parte di molti esponenti dei partiti per le ‘consultazioni parallele’ di Mario Draghi. Tra queste anche l’incontro tra il presidente del Consiglio e Matteoe l’incontro con il segretario del Pd Enrico. Durante la lunga giornata, ildella Lega ha tenuto anche incontri bilaterali con gli altridei partiti.con Giorgia Meloni, poi con Enricoed infine con Giuseppe. Quando il segretario del Carroccio lascia ladei Deputati evita le domande dei cronisti. In serata, durante lo ...

Advertising

petergomezblog : Rocco Siffredi si candida (ironicamente) al Quirinale: “Finalmente ho l’età giusta. Ho fatto più bene io all’Italia… - elio_vito : È molto brava ?? - marcotravaglio : A leggere i giornaloni italiani ed esteri, domani Montecitorio potrebbe restare tranquillamente chiuso e risparmiar… - vendutoschifoso : RT @ImolaOggi: Quirinale, Salvini: “Togliere Draghi dal governo sarebbe pericoloso” ?? - sulsitodisimone : Quirinale 2022, Vespa: 'Ho avuto troppi franchi tiratori...' -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale 2022

Nei corridoi di Montecitorio si fa un gran parlare del governo che verrà, che sia con Draghi ancora premier e alun nome nato dal dialogo. O che sia con un nuovo presidente del Consiglio, ...Addio ai catafalchi. In Aula a Montecitorio per la votazione del presidente della Repubblica entrano in scena le cabine . Sono tre, enormi, una più grande delle altre due per accedervi in sedia a ...Non abbiamo ancora un Presidente della Repubblica, ma soprattutto non abbiamo ancora un accordo per il successore di Sergio Mattarella ...Fumata nera al primo scrutinio per l'elezione del presidente della Repubblica. (L'HuffPost) Leggi anche Quirinale 2022, Paolo Maddalena più votato a primo scrutinio. A interrompere il lungo elenco di ...