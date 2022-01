Quirinale 2022 | elettore al voto in ambulanza – Video

(Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) – Un’porta un grandenel seggio speciale, allestito nel parcheggio della Camera, nella prima giornata di votazione per eleggere il nuovo presidente della Repubblica. Nell’area speciale votano in particolare soggetti positivi al covid. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

petergomezblog : Rocco Siffredi si candida (ironicamente) al Quirinale: “Finalmente ho l’età giusta. Ho fatto più bene io all’Italia… - marcotravaglio : A leggere i giornaloni italiani ed esteri, domani Montecitorio potrebbe restare tranquillamente chiuso e risparmiar… - elio_vito : È molto brava ?? - tiber_h : RT @adrianobusolin: e chi cazzo sei te per mettere veti ? #lettamaio - TeresaJordano70 : RT @adrianobusolin: e chi cazzo sei te per mettere veti ? #lettamaio -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale 2022

Oggi il presidente, nella prima votazione, avrà la forma di una scheda bianca multipartisan. Domani probabilmente anche, ma poi - scrutinio dopo scrutino, nella speranza che non siano troppi - si ...... con gli investitori attenti all'avvio delle votazioni per ile soprattutto interessati ... Il processo prenderà il via il 14 apriledavanti alla prima sezione penale del tribunale di ...Il 24 gennaio sono iniziate le consultazioni per eleggere il nuovo inquilino del Quirinale. Ad attenderlo, non ci sono solo 60 milioni di italiani, ma anche l'intera brigata di cucina del Palazzo.Non era mai successo in questi mesi di alleanza atipica a sostegno del governo di unità nazionale guidato da Mario Draghi. Dopo l'incontro, definito "lungo e cordiale" tra Enrico Letta e Matteo Salvin ...