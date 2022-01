Quirinale 2022 | colloquio Conte-Draghi

(Di lunedì 24 gennaio 2022) (Adnkronos) – Voto per il, a quanto si apprende oggi ci sarebbe stato anche undel premier Mariocon il leader del M5S, Giuseppe. Breve scambio, inoltre, tra il leader M5S e la presidente di Fdi di Giorgia Meloni. All’uscita di Montecitorio l’ex premier ha incrociato la leader di Fratelli d’Italia, con la quale si è intrattenuto per un breve saluto. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

petergomezblog : Rocco Siffredi si candida (ironicamente) al Quirinale: “Finalmente ho l’età giusta. Ho fatto più bene io all’Italia… - elio_vito : È molto brava ?? - marcotravaglio : A leggere i giornaloni italiani ed esteri, domani Montecitorio potrebbe restare tranquillamente chiuso e risparmiar… - NIGUSETG : Gli attacchi aerei in Tigray si sono intensificati, causando il maggior numero di vittime civili dal mese di ottobr… - fattoquotidiano : Quirinale 2022, da Alberto Angela a Signorini e Amadeus, fino a Cruciani e Dino Zoff: i nomi della prima chiama. Ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale 2022

Vedi Anche, volti tesi dei leader dopo la prima votazione. Salvini, Letta e Conte lasciano la Camera senza lasciare dichiarazioni Facce tese anche nelle file del M5S. Alla Camera si ..."Stanno risalendo le quotazioni di Mario Draghi ? Non lo so, non faccio il bookmaker?", sussurra Luigi Di Maio ai cronisti che lo circondano. Il ministro degli Esteri, corteggiatissimo, è rimasto ...I leader del Partito Democratico, Enrico Letta, della Lega, Matteo Salvini, e del Movimento % stelle, Giuseppe Conte, hanno avuto un colloquio con il premier Draghi, al momento nome favorito per il ...Il cantautore romano: I nostri politici non facciano di questa materia un sondaggio su quale partito è più potente dell'altroRoma, 24 gen. L'elezione per il Quirinale? Mi auguro che, visti i tempi che ...