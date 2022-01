Qui bambina imbronciata, oggi star della musica italiana: l’avete riconosciuta? (Di lunedì 24 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. In questa foto che vede qui sotto vediamo una bambina con uno sguardo imbronciato. Nessuno avrebbe pensato che sarebbe diventata una star della musica italiana. Avete riconosciuto chi è questa bambina che abbiamo mostrato nella foto qui sotto? oggi è uno dei volti più amati e popolari della musica e della televisione italiana. Una carriera Leggi su youmovies (Di lunedì 24 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. In questa foto che vede qui sotto vediamo unacon uno sguardo imbronciato. Nessuno avrebbe pensato che sarebbe diventata una. Avete riconosciuto chi è questache abbiamo mostrato nella foto qui sotto?è uno dei volti più amati e popolaritelevisione. Una carriera

Advertising

Ariel02057865 : @Lella62895497 @TheBitchesAcc Lulu è una bambina.. ma ha un odio enorme per soleil.. si vede come si comporta con K… - eli57912974 : RT @Unavoltanera: Pensieri accatastati come legna da ardere in quel camino che non ho,ma che fingo di accendere ogni sera,solo per poter ri… - Raziel_cosi : RT @Unavoltanera: Pensieri accatastati come legna da ardere in quel camino che non ho,ma che fingo di accendere ogni sera,solo per poter ri… - FrancaVincenzi1 : @BombitaDarin ...ora, io, felice come una ' bambina' per il cuore ' volato' a Me nella notte e quella scritta ...'… - SimiWonderland : RT @Unavoltanera: Pensieri accatastati come legna da ardere in quel camino che non ho,ma che fingo di accendere ogni sera,solo per poter ri… -