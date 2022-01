Quel “senso di Hitler” che affascina anche i giovani su TikTok: perché? (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il 27 gennaio si celebra ogni anno il Giorno della Memoria: Quel giorno di 77 anni fa, il 27 gennaio 1945, le truppe dell’Armata Rossa entrarono ad Auschwitz, liberandone i prigionieri e mostrando al mondo – se ce ne fosse stato bisogno – gli orrori commessi dai nazisti. Oggi, a meno di un secolo di distanza, non solo c’è chi nega l’Olocausto, ma cresce il numero di quanti inneggiano al nazismo. Come spiega con lucida freddezza il documentario Il senso di Hitler, di Petra Epperleine e Michael Tucker, la fascinazione per Quel buio periodo della storia non fa che aumentare, alimentata dalla propaganda di estrema destra, dall’ignoranza e dalla diffusione incontrollata di fake news sui social network. La tesi più interessante – e in fondo condivisibile – del libro da cui è tratto il film, “The Meaning of ... Leggi su robadadonne (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il 27 gennaio si celebra ogni anno il Giorno della Memoria:giorno di 77 anni fa, il 27 gennaio 1945, le truppe dell’Armata Rossa entrarono ad Auschwitz, liberandone i prigionieri e mostrando al mondo – se ce ne fosse stato bisogno – gli orrori commessi dai nazisti. Oggi, a meno di un secolo di distanza, non solo c’è chi nega l’Olocausto, ma cresce il numero di quanti inneggiano al nazismo. Come spiega con lucida freddezza il documentario Ildi, di Petra Epperleine e Michael Tucker, la fascinazione perbuio periodo della storia non fa che aumentare, alimentata dalla propaganda di estrema destra, dall’ignoranza e dalla diffusione incontrollata di fake news sui social network. La tesi più interessante – e in fondo condivisibile – del libro da cui è tratto il film, “The Meaning of ...

