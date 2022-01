Quarantena e Dad, nuove regole per la scuola: tutte le (possibili) novità in arrivo (Di lunedì 24 gennaio 2022) Quarantena e Dad nuove regole per la scuola. Se c’è un settore che più di tutti durante la pandemia ha subito cambiamenti nelle regole e nei protocolli è stato senza dubbio quello della scuola. Proprio in queste ore, non a caso, si discute di ulteriori modifiche da apportare al nuovo pacchetto di regole entrato in vigore poco dopo le festività natalizie. Facciamo dunque il punto della situazione. Quarantena e Dad, le regole per la scuola: infanzia ed elementari Ma quali sono le regole in vigore ad oggi? Al momento abbiamo disposizioni che variano in base al ciclo di istruzioni con differenze per isolamento, quarantene, DAD e gestione dei positivi. Per i bambini da 0 a sei anni, fascia esclusa al ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 24 gennaio 2022)e Dadper la. Se c’è un settore che più di tutti durante la pandemia ha subito cambiamenti nellee nei protocolli è stato senza dubbio quello della. Proprio in queste ore, non a caso, si discute di ulteriori modifiche da apportare al nuovo pacchetto dientrato in vigore poco dopo le festività natalizie. Facciamo dunque il punto della situazione.e Dad, leper la: infanzia ed elementari Ma quali sono lein vigore ad oggi? Al momento abbiamo disposizioni che variano in base al ciclo di istruzioni con differenze per isolamento, quarantene, DAD e gestione dei positivi. Per i bambini da 0 a sei anni, fascia esclusa al ...

Advertising

manlius84 : La repentina salita (e si spera discesa nei prossimi giorni) dei casi di contagio per Omicron ha di fatto alterato… - capenzo : RT @edumaestra: Regole incomprensibili come tutta la burocrazia scolastica! Arriverà mai un ministro che azzeri il potere dei burosauri nel… - cassandre___ : @fgavazzoni In italia per 1 positivo in classe alla materna, tutti i bimbi vanno 10 gg in quarantena e dad (a 3-5 a… - CorriereCitta : Quarantena e Dad, nuove regole per la scuola: tutte le (possibili) novità in arrivo - tomlinsonxstar : Qualcuno che mi fa finire in quarantena in dad tipo oggi? Così da domani sto a casa e le verifiche e le interrogazi… -