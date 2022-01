Quali rischi corriamo se il mondo non si muove? (Di lunedì 24 gennaio 2022) Inutile negarlo, le città sono più vuote del solito e per solito intendiamo che abitualmente a gennaio, dopo la sbornia delle festività, la vita ha sempre subìto un rallentamento, le attività, in particolare i pubblici esercizi, chiudevano per concedere meritate ferie a titolari e dipendenti, i clienti riprendevano fiato e dedicavano la propria attenzione e i consumi all’abbigliamento in saldo. Invece, non è più “come al solito”, la situazione che stiamo attraversando con la somma di diversi fattori sta avendo come conseguenza che questo gennaio 2022 sia diverso da tutti quelli precedenti, tralasciando il 2021 di per sé anomalo perché vigevano regole più limitanti (ricordate il coprifuoco e la chiusura obbligata dei ristoranti che dalle 22:00 potevano solo fare asporto?). Oggi, fin dal mattino, pur nel classico traffico di ingresso a scuola dei ragazzi, seppur anch’esso diminuito per ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 24 gennaio 2022) Inutile negarlo, le città sono più vuote del solito e per solito intendiamo che abitualmente a gennaio, dopo la sbornia delle festività, la vita ha sempre subìto un rallentamento, le attività, in particolare i pubblici esercizi, chiudevano per concedere meritate ferie a titolari e dipendenti, i clienti riprendevano fiato e dedicavano la propria attenzione e i consumi all’abbigliamento in saldo. Invece, non è più “come al solito”, la situazione che stiamo attraversando con la somma di diversi fattori sta avendo come conseguenza che questo gennaio 2022 sia diverso da tutti quelli precedenti, tralasciando il 2021 di per sé anomalo perché vigevano regole più limitanti (ricordate il coprifuoco e la chiusura obbligata dei ristoranti che dalle 22:00 potevano solo fare asporto?). Oggi, fin dal mattino, pur nel classico traffico di ingresso a scuola dei ragazzi, seppur anch’esso diminuito per ...

Quali rischi corriamo se il mondo non si muove? Linkiesta.it Lockdown endemicoQuali rischi corriamo se il mondo non si muove? La diminuzione del traffico è tangibile e preoccupante, la gente non mangia fuori, non compra, semplicemente non c’è.

di Ash from modern, da Unsplash Da due anni, il trattamento di diritti fondamentali viene consegnato ai decreti personali del presidente del Consiglio, cui seguono le precisazioni del ministero. Era un errore prima, lo è anche adess ...

