Può una legge sulla sicurezza dei contenuti online farsi sfuggire video e foto deepfake? (Di lunedì 24 gennaio 2022) L’online Safety Bill è una proposta di legge che ha l’ambizione di rendere il Regno Unito lo stato in cui navigare su internet è più sicuro. Tuttavia, ci sono degli aspetti che la legge non sembra considerare e che allontanano di molto questo obiettivo. L’online Safety Bill, al momento, è stata una proposta avanzata dal governo di Boris Johnson ai legislatori: una prima stesura fa già capire quali siano i limiti e i confini all’interno del quale il sistema legislativo va a inserirsi. Sarà il parlamento a definire l’assetto completo della legge. LEGGI ANCHE > In UK si chiede un maggiore controllo dei contenuti (tranne di quelli di politici e istituzioni) online Safety Bill e i punti critici in Gran Bretagna Il primo punto critico, a quanto pare, sarebbe quello della ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 24 gennaio 2022) L’Safety Bill è una proposta diche ha l’ambizione di rendere il Regno Unito lo stato in cui navigare su internet è più sicuro. Tuttavia, ci sono degli aspetti che lanon sembra considerare e che allontanano di molto questo obiettivo. L’Safety Bill, al momento, è stata una proposta avanzata dal governo di Boris Johnson ai legislatori: una prima stesura fa già capire quali siano i limiti e i confini all’interno del quale il sistema legislativo va a inserirsi. Sarà il parlamento a definire l’assetto completo della. LEGGI ANCHE > In UK si chiede un maggiore controllo dei(tranne di quelli di politici e istituzioni)Safety Bill e i punti critici in Gran Bretagna Il primo punto critico, a quanto pare, sarebbe quello della ...

LiaCapizzi : Abbiate rispetto di Sofia Goggia. Si può dare la colpa alla sfiga, e ci sta. Si può sperare nel recupero per le O… - GiuseppeConteIT : Sul #Quirinale siamo chiamati a una grande responsabilità, ma non possiamo trascurare che ci sono cittadini, famigl… - lauraboldrini : Il ritiro di Berlusconi può aprire finalmente la strada a un dialogo serio tra i partiti sul #Quirinale2022. La de… - CortellaM : RT @Uni91070952: @giusyoni questa per me è una guerra ed in guerra nn mi fido al 100% di nessuno Prendo solo da ognuno quel che può darmi o… - Nalu_2017 : @martiresia82 @byoblu Una ragazzo sano non può praticare lo sport perché non ha fatto injections. Un ragazzo con in… -

Ultime Notizie dalla rete : Può una La customer experience è il business ... siano essi dipendenti o clienti, ma la tecnologia è uno strumento non una strategia. Implementare ... Occorre interrogarsi su quale apporto può dare all'interazione tra le divisioni che si interfacciano ...

L'attenzione dei mercati alla corsa al Quirinale in Italia Il Capo dello Stato in Italia, tra i principali poteri, nomina il Presidente del Consiglio e può ...della Repubblica in Italia Storicamente la scrivania del Quirinale viene da sempre vista come una ...

Guariti dal Covid, perché non possono tornare alla vita pre pandemia Corriere della Sera ... siano essi dipendenti o clienti, ma la tecnologia è uno strumento nonstrategia. Implementare ... Occorre interrogarsi su quale apportodare all'interazione tra le divisioni che si interfacciano ...Il Capo dello Stato in Italia, tra i principali poteri, nomina il Presidente del Consiglio e...della Repubblica in Italia Storicamente la scrivania del Quirinale viene da sempre vista come...