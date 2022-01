“Può fare come Milito”: il giornalista esalta Osimhen (Di lunedì 24 gennaio 2022) Durante Il Bello del Calcio, programma in onda su Canale 8 che ha spesso visto protagonista anche il compianto Gianni Di Marzio, il giornalista Maurizio Pistocchi ha parlato a proposito delle prestazioni di Victor Osimhen, centravanti del Napoli. Nonostante i problemi sofferti dal suo arrivo all’ombra del Vesuvio, Pistocchi è del parere che il nigeriano possa fare molto bene, diventando uno dei migliori nel suo ruolo, sia in Italia che in Europa, ricalcando le orme di Diego Milito. “Io ho seguito anche Milito ad inizio carriera e Milito all’inizio non era quello del triplete. Osimhen può fare un percorso simile, viene da un campionato come quello francese in cui le difese certamente non sono eccelse, bisogna dargli tempo ma ci ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 24 gennaio 2022) Durante Il Bello del Calcio, programma in onda su Canale 8 che ha spesso visto protagonista anche il compianto Gianni Di Marzio, ilMaurizio Pistocchi ha parlato a proposito delle prestazioni di Victor, centravanti del Napoli. Nonostante i problemi sofferti dal suo arrivo all’ombra del Vesuvio, Pistocchi è del parere che il nigeriano possamolto bene, diventando uno dei migliori nel suo ruolo, sia in Italia che in Europa, ricalcando le orme di Diego. “Io ho seguito anchead inizio carriera eall’inizio non era quello del triplete.puòun percorso simile, viene da un campionatoquello francese in cui le difese certamente non sono eccelse, bisogna dargli tempo ma ci ...

Advertising

GiuseppeConteIT : Sul #Quirinale siamo chiamati a una grande responsabilità, ma non possiamo trascurare che ci sono cittadini, famigl… - emenietti : - onorevole cunial, ma può fare un tampone, così può votare. - ma lei non lo sa che il green pass è un atto burocr… - Eurosport_IT : Si può fare, si deve fare ???????? #Goggia - iti_angelo : RT @beccacciaro1: @davidallegranti Draghi ormai penso abbia perso parte della credibilità (se non tutta) Qualsiasi carta esce tranne il col… - Diegosper : @MaurizioJj arrivaultimo può andare a fare il pagliaccio in tv e porre tutti gli obiettivi che vuole, ma offende l'… -

Ultime Notizie dalla rete : Può fare Moon Knight: Ethan Hawke parla della sua Esperienza nell'MCU Jack Nicholson può interpretare un contabile, ma attenderai che esploda come ha fatto in Shining. ... Sapevo che se fosse entrato avrebbe puntato il massimo, ed è divertente fare qualsiasi genere di ...

Claudia Gerini a Verissimo e Carlo Verdone rivela l'aneddoto sulle tonsille: "Quando aprì la bocca..." Durante il film 'Iris Blonde' dove doveva cantare e urlare, la voce perdeva forza e le dissi: 'cosa vogliamo fare? Così non si può andare avanti''. Ed ecco il fattaccio: 'Le dissi: 'apri un po' sta ...

Anche chi vive con un positivo può uscire ma con la Ffp2 La Repubblica Jack Nicholsoninterpretare un contabile, ma attenderai che esploda come ha fatto in Shining. ... Sapevo che se fosse entrato avrebbe puntato il massimo, ed è divertentequalsiasi genere di ...Durante il film 'Iris Blonde' dove doveva cantare e urlare, la voce perdeva forza e le dissi: 'cosa vogliamo? Così non siandare avanti''. Ed ecco il fattaccio: 'Le dissi: 'apri un po' sta ...