[PS4] Rilasciato Mi – PS4 Remote Tool v1.0.0 (Di lunedì 24 gennaio 2022) Un’altra soluzione per iniettare Payload su PS4 per i dispositivi Android è quella dello sviluppatore Mr-Smithy-x che ha Rilasciato la prima versione di Mi – PS4 Remote Tool.Il Tool in questione sembra abbastanza completo rispetto a tante alternative disponibili su Android e molto piu’ stabile con una serie di impostazioni e possibilità di server in background che lo rende unico nel suo genere. Passi: Inserisci l’indirizzo IP su PS4 Svuota la cache della PS4 e inserisci: http://{android ip here}:8080/ (su PS4) Fare clic sull’unico collegamento ipertestuale in basso L’exploit farà cose di exploit, aspetta solo che l’app carichi il payload (potrebbe volerci del tempo a seconda della connessione) GoldenHen verrà caricato dall’app Android. Come caricare le console (2 modi) Una volta effettuato il jailbreak e caricato ... Leggi su gamesandconsoles (Di lunedì 24 gennaio 2022) Un’altra soluzione per iniettare Payload su PS4 per i dispositivi Android è quella dello sviluppatore Mr-Smithy-x che hala prima versione di Mi – PS4.Ilin questione sembra abbastanza completo rispetto a tante alternative disponibili su Android e molto piu’ stabile con una serie di impostazioni e possibilità di server in background che lo rende unico nel suo genere. Passi: Inserisci l’indirizzo IP su PS4 Svuota la cache della PS4 e inserisci: http://{android ip here}:8080/ (su PS4) Fare clic sull’unico collegamento ipertestuale in basso L’exploit farà cose di exploit, aspetta solo che l’app carichi il payload (potrebbe volerci del tempo a seconda della connessione) GoldenHen verrà caricato dall’app Android. Come caricare le console (2 modi) Una volta effettuato il jailbreak e caricato ...

