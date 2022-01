Primo voto per il Capo dello Stato manca ancora l'intesa tra i partiti (Di lunedì 24 gennaio 2022) Questo pomeriggio dalle 15 il Primo voto per eleggere il successore di Sergio Mattarella al Quirinale. Sono ore frenetiche anche perché le forze politiche non hanno raggiunto nessun accordo sul nome ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 24 gennaio 2022) Questo pomeriggio dalle 15 ilper eleggere il successore di Sergio Mattarella al Quirinale. Sono ore frenetiche anche perché le forze politiche non hanno raggiunto nessun accordo sul nome ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Quirinale, l'appuntamento per i grandi elettori del presidente della Repubblica è domani alle 15 alla Camera. La pr… - fattoquotidiano : Quirinale, Pd e M5s verso la scheda bianca al primo voto. La “rosa” di Salvini, i veti su Draghi e il nome terzo ch… - Agenzia_Ansa : SPECIALE QUIRINALE | Diario dal Colle. Sul Colle manca l'intesa, primo voto in bianco scolta il podcast #ANSA - impbianco : RT @francescocosta: Oggi puntata extralarge di Morning, ma di cose ce n’erano: un timido appello in vista del primo voto sul Quirinale; buo… - edoardocaprino : Oggi primo voto per #PresidenteDellaRepubblica . Le peggiori elezioni della storia. Quelle schede bianche annunciat… -