Primo affido di un cane in base al legame affettivo: sentenza 'rivoluzionaria' in Spagna

La giustizia spagnola ha riconosciuto a Tuco, un cane di cinque anni e mezzo che vive nella città di Oviedo (Asturie), il diritto a rimanere in affidamento con la persona che se ne è presa cura da quando era cucciolo.

Per risolvere temporaneamente il contenzioso giudiziario riguardante Tuco, reclamato ora dal suo primo padrone, una giudice ha infatti determinato che questo cane e Oumaima Laamar, la ragazza 29enne che se ne è presa cura, hanno sviluppato un legame affettivo che deve essere rispettato.

Assegno Unico 2022: ecco quali figli sono esclusi! ... potrai ricevere oltre ai 170 euro accennati , ben 85 euro per ogni figlio successivo al primo. ... purché figli naturali, adottati o in affido, sempre secondo quanto previsto dalle leggi nazionali. Se ...

L'uccisione delle persone con disabilità primo capitolo della "soluzione finale"

«Seguendo la cronologia delle operazioni di sterminio naziste - scrive Domenico Massano in questo approfondimento cui diamo spazio nell'imminenza della Giornata della Memoria del 27 gennaio -, si può constatare come il primo capitolo della "soluzione finale" sia stato quello riguardante le persone con disabilità.»

Primo affido di un cane in base al legame affettivo: sentenza "rivoluzionaria" in Spagna La giustizia spagnola ha riconosciuto a Tuco, un cane di cinque anni e mezzo che vive nella città di Oviedo (Asturie), il diritto a rimanere in affidamento con la persona che se ne è presa cura da qua ...

