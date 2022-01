Presidente della Repubblica: reti televisive per seguire diretta delle elezioni (Di lunedì 24 gennaio 2022) Lunedì 24 gennaio, le reti televisive italiane tra cui la rete ammiraglia Rai1, si apprestano a seguire in tempo reale le elezioni del Presidente della Repubblica, con spazi riservati ai commenti ed agli interventi. Rai 1 con Monica Maggioni ha messo in programma la diretta tv non stop del Tg1 che dalle ore 14: 35 fino alle ore 21:30 seguirà le elezioni del successore di Mattarella seguendo i retroscena del caso. Tra gli ospiti dello speciale del giornale Alberto Matano e Serena Bortone. Scelta di sospendere le trasmissioni quali Oggi è un altro giorno e La Vita in diretta. Sospese anche l’Eredità e i Soliti Ignoti. Il Paradiso delle Signore invece va a alle ore 13:55. Salvo colpi di scena ci ... Leggi su zon (Di lunedì 24 gennaio 2022) Lunedì 24 gennaio, leitaliane tra cui la rete ammiraglia Rai1, si apprestano ain tempo reale ledel, con spazi riservati ai commenti ed agli interventi. Rai 1 con Monica Maggioni ha messo in programma latv non stop del Tg1 che dalle ore 14: 35 fino alle ore 21:30 seguirà ledel successore di Mattarella seguendo i retroscena del caso. Tra gli ospiti dello speciale del giornale Alberto Matano e Serena Bortone. Scelta di sospendere le trasmissioni quali Oggi è un altro giorno e La Vita in. Sospese anche l’Eredità e i Soliti Ignoti. Il ParadisoSignore invece va a alle ore 13:55. Salvo colpi di scena ci ...

