Presidente della Repubblica, quanto guadagna? La cifra è spaventosa (Di lunedì 24 gennaio 2022) La corsa al Quirinale ha acceso l’interesse intorno al Presidente della Repubblica. La sua figura è davvero importante nella politica. Ma quanto guadagna? La politica italiana è pronta a vivere un momento molto importante. Le votazioni per il nuovo Presidente della Repubblica stanno andando avanti. Un momento complesso dato che c’è una forte incertezza tra le varie parti. Insomma, le possibilità che si vada per le lunghe sono tante. Fonte Foto Adobe StockNegli ultimi mesi, però, la figura del Presidente della Repubblica ha acquisito sempre interesse. Questa già era ben voluta dal magnifico lavoro svolto da Sergio Mattarella. Non è un caso che, al no di Mattarella al bis, molti siano ... Leggi su chenews (Di lunedì 24 gennaio 2022) La corsa al Quirinale ha acceso l’interesse intorno al. La sua figura è davvero importante nella politica. Ma? La politica italiana è pronta a vivere un momento molto importante. Le votazioni per il nuovostanno andando avanti. Un momento complesso dato che c’è una forte incertezza tra le varie parti. Insomma, le possibilità che si vada per le lunghe sono tante. Fonte Foto Adobe StockNegli ultimi mesi, però, la figura delha acquisito sempre interesse. Questa già era ben voluta dal magnifico lavoro svolto da Sergio Mattarella. Non è un caso che, al no di Mattarella al bis, molti siano ...

GiuseppeConteIT : Stiamo lavorando per una proposta condivisa, per una figura che sia garante dell’unità nazionale. I 235 grandi elet… - CarloCalenda : PD-5S “ragionano su Riccardi”; Renzi “ragiona su Casini”;La destra, dopo il ritiro di Berlusconi, non ragiona. Eppu… - TizianaFerrario : Intanto si prepara una guerra alle porte di casa con in arrivo navi russe e americane nel Mediterraneo. Mi sbrigher… - ArpiaMai : RT @THEREALMYSSKETA: ME LO STANNO CHIEDENDO IN TANTI MA NON POSSO ACCETTARE INCARICO DI PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PERCHÉ STO LAVORANDO AL… - MizStemiz : RT @livewire67: @MizStemiz Dopo due anni ancora non aver capito un catso e qualcuno la vorrebbe presidente della Repubblica... -