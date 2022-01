Presidente della Repubblica, facciamo chiarezza: come viene votato? (Di lunedì 24 gennaio 2022) Terminato, almeno per ora, il tam tam mediatico sulla mancata candidatura di Silvio Berlusconi al Quirinale, è finalmente tempo di voti: ma quali sono le modalità di elezione del Presidente della Repubblica? A definire i requisiti e i contorni legislativi sono chiamati gli articoli 83 e 84 della Costituzione: saranno i cosiddetti Grandi Elettori a dover votare, a scrutinio segreto, il nuovo Capo dello Stato. Sono 1009: 315 senatori, 6 senatori a vita, 630 deputati e 58 delegati regionali. Nessun partito, però, può raggiungere da solo il quorum necessario per rendere valida l’elezione: per i primi tre scrutini è necessaria la maggioranza qualificata dei due terzi dell’assemblea. Dal quarto in poi, invece, è sufficiente la maggioranza assoluta dell’Aula. Regole che saranno in vigore per l’ultima volta in questa ... Leggi su zon (Di lunedì 24 gennaio 2022) Terminato, almeno per ora, il tam tam mediatico sulla mancata candidatura di Silvio Berlusconi al Quirinale, è finalmente tempo di voti: ma quali sono le modalità di elezione del? A definire i requisiti e i contorni legislativi sono chiamati gli articoli 83 e 84Costituzione: saranno i cosiddetti Grandi Elettori a dover votare, a scrutinio segreto, il nuovo Capo dello Stato. Sono 1009: 315 senatori, 6 senatori a vita, 630 deputati e 58 delegati regionali. Nessun partito, però, può raggiungere da solo il quorum necessario per rendere valida l’elezione: per i primi tre scrutini è necessaria la maggioranza qualificata dei due terzi dell’assemblea. Dal quarto in poi, invece, è sufficiente la maggioranza assoluta dell’Aula. Regole che saranno in vigore per l’ultima volta in questa ...

