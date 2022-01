Prese d'aria e niente tendine, ecco i "catafalchi" anti - Covid per votare il Capo dello Stato (Di lunedì 24 gennaio 2022) Roma, 24 gennaio 2022 Le immagini dei "catafalchi" per il voto di deputati, senatori e delegati regionali per il Presidente della Repubblica nell'aula della Camera. Vista la situazione pandemica sono ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 24 gennaio 2022) Roma, 24 gennaio 2022 Le immagini dei "" per il voto di deputati, senatori e delegati regionali per il Presidente della Repubblica nell'aula della Camera. Vista la situazione pandemica sono ...

Advertising

giuseppe_m76 : RT @cerco_lavoro: Offerte Lavoro Sviluppatore software: Altec, azienda operante nell'ambito dello sviluppo di software nel settore del trat… - cerco_lavoro : Offerte Lavoro Sviluppatore software: Altec, azienda operante nell'ambito dello sviluppo di software nel settore de… - shimizu_cals : @miyamura_cals *sì ritrovò qualche minuto dopo a boccheggiare in cerca d'aria con la ragazza a pochi centimetri dal… - nonparlarmi_ : @posso_dirti @freegoriferita PRESE UN SENTIERO CHE PORTAVA A UNA CASCATA DOVE L’ARIA ERA PURA COME IL CUORE DI QUEL… - vitcastagna : RT @VincenzoMilani: Sarò sincero: a me il professor Ricciardi non è mai piaciuto. Ha sempre quell'aria critica verso il governo di cui però… -

Ultime Notizie dalla rete : Prese aria Manfredi alle prese con il San Carlo e con De Laurentiis c’è aria di tempesta… Il Riformista Prese d'aria e niente tendine, ecco i "catafalchi" anti-Covid per votare il Capo dello Stato Le immagini dei "catafalchi" per il voto di deputati, senatori e delegati regionali per il Presidente della Repubblica nell'aula della Camera. Vista la situazione pandemica sono stati allargati e prov ...

Meteo sino fine gennaio: torna l’ANTICICLONE, non durerà. Insidie fredde L'alta pressione si espanderà verso l'Italia, ma per poco. Nella seconda parte della settimana nuove insidie fredde ed instabili da ...

Le immagini dei "catafalchi" per il voto di deputati, senatori e delegati regionali per il Presidente della Repubblica nell'aula della Camera. Vista la situazione pandemica sono stati allargati e prov ...L'alta pressione si espanderà verso l'Italia, ma per poco. Nella seconda parte della settimana nuove insidie fredde ed instabili da ...