Premier League, il ritorno di Eriksen: l’ex centrocampista dell’Inter a un passo dal Brentford (Di lunedì 24 gennaio 2022) Per il trasferimento di Christian Eriksen al Brentford mancano solo da definire gli ultimi dettagli, legati all’esito degli esami medici. Le visite sono iniziate oggi e dovranno garantire l’idoneità sportiva del danese, pronto a tornare in Premier League. L’ufficialità non arriverà prima del prossimo mercoledì, il tempo necessario per completare gli accertamenti, dove una particolare attenzione sarà dedicata ai test cardiologici. A Eriksen, ex Tottenham e Inter, è stato impiantato un defibrillatore cardiaco sottocutaneo. Il centrocampista ha rescisso il contratto con i nerazzurri, perché la Federcalcio non prevede l’idoneità sportiva in casi simili. In Premier League il regolamento è diverso e ciò ha permesso a Eriksen di accordarsi ... Leggi su open.online (Di lunedì 24 gennaio 2022) Per il trasferimento di Christianalmancano solo da definire gli ultimi dettagli, legati all’esito degli esami medici. Le visite sono iniziate oggi e dovranno garantire l’idoneità sportiva del danese, pronto a tornare in. L’ufficialità non arriverà prima del prossimo mercoledì, il tempo necessario per completare gli accertamenti, dove una particolare attenzione sarà dedicata ai test cardiologici. A, ex Tottenham e Inter, è stato impiantato un defibrillatore cardiaco sottocutaneo. Ilha rescisso il contratto con i nerazzurri, perché la Federcalcio non prevede l’idoneità sportiva in casi simili. Inil regolamento è diverso e ciò ha permesso adi accordarsi ...

