Premier League: il riassunto della 23° giornata (Di lunedì 24 gennaio 2022) La 23° giornata di Premier League ha visto la vittoria del Chelsea ai danni del Tottenham a Stamford Bridge e ha guadagnato due punti sulla capolista Manchester City (1-1 a Southampton). Il Manchester United ha approfittato dello stop degli Spurs rosicchiando punti necessari per arrivare al quarto posto e ha battuto il West Ham 1-0 (rete di Rashford al 93?). Mentre il Liverpool ha superato il Crystal Palace, in trasferta, grazie alle reti Van Dijk, Chamberlain e Fabinho. Al centro della classifica il Wolverhampton batte 2-1 la sorpresa Brendtford, il Leicester ha sprecato invece l’opportunità dei 3 punti contro il Brighton: Welbeck ha segnato la rete del pareggio all’83’. In fondo alla classifica continua la corsa del Norwich, vittorioso per 3-0 a Watford e il Newcastle, vincente a Leeds 1-0. Perde anche l’Everton, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 24 gennaio 2022) La 23°diha visto la vittoria del Chelsea ai danni del Tottenham a Stamford Bridge e ha guadagnato due punti sulla capolista Manchester City (1-1 a Southampton). Il Manchester United ha approfittato dello stop degli Spurs rosicchiando punti necessari per arrivare al quarto posto e ha battuto il West Ham 1-0 (rete di Rashford al 93?). Mentre il Liverpool ha superato il Crystal Palace, in trasferta, grazie alle reti Van Dijk, Chamberlain e Fabinho. Al centroclassifica il Wolverhampton batte 2-1 la sorpresa Brendtford, il Leicester ha sprecato invece l’opportunità dei 3 punti contro il Brighton: Welbeck ha segnato la rete del pareggio all’83’. In fondo alla classifica continua la corsa del Norwich, vittorioso per 3-0 a Watford e il Newcastle, vincente a Leeds 1-0. Perde anche l’Everton, ...

